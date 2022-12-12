المسؤول الأممى مارتن جريفيث يصل أوكرانيا فى زيارة تستغرق 4 أيام

جدة - نرمين السيد - وصل المسؤول الأممى مارتن جريفيث، إلى أوكرانيا اليوم الاثنين، فى زيارة تستغرق 4 أيام، فى الوقت الذى يسعى فيه المسؤولون الأوكرانيون إلى إصلاح منشآت الطاقة المتضررة والتى تتسبب فى حدوث انقطاعات فى إمدادات الكهرباء.





وذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - أوردته قناة سكاى نيوز البريطانية - أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارتن جريفيث، سيزور مدينة "ميكولايف" جنوبى أوكرانيا، بالإضافة إلى مدينة "خيرسون" التى استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها الشهر الماضى.

وأضاف البيان أن جريفيث سيقف على تأثير الاستجابة الإنسانية والتحديات الجديدة التى نشأت فى ظل تزايد الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية وسط درجات الحرارة شديدة البرودة خلال فصل الشتاء.

وفى خيرسون، سيتفقد جريفيث الملاجئ التى تقام لسكان المدينة لكى يحصلوا على الدفء والأمان فى حال انقطعت إمدادات التدفئة أو الكهرباء أو المياه عن منازلهم.

وأشار البيان إلى أن حوالى 18 مليون شخص، أو ما يقرب من 40% من السكان الأوكرانيين، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، موضحا أن موجة الهجمات الروسية الأخيرة على منشآت الطاقة "تركت ملايين الأشخاص من دون وسائل تدفئة أو مياه نظيفة أو كهرباء فى منازلهم بالتزامن مع دخول ظروف الطقس الشتوية الباردة".