الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال ستة مواطنين من مخيم "قلنديا" خارج الجدار بالقدس، فيما تم اعتقال ثلاثة من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شاب من بلدة "يعبد" فى محافظة جنين الواقعة شمال الضفة، فيما تم اعتقال خمسة بينهم شقيقان من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المُحتلة.