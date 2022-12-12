العالم اليوم - الأسواق تترقب آخر اجتماعات "الفائدة" بأميركا في 2022

انتم الان تتابعون خبر الأسواق تترقب آخر اجتماعات "الفائدة" بأميركا في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - تترقب الأسواق هذا الأسبوع، الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهذا العام، والذي من المرجح أن يرفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 4 إلى 4.5 بالمئة.

الأسواق سعّرت هذه التوقعات بالفعل، وبالتالي أي مفاجأة تحصل على هذه الجبهة، ستؤدي بالطبع الى ردة فعل قوية متمثلة بتقلبات حادة للأسعار.

بالإضافة إلى اجتماع الفيدرالي المهم، هناك بيانات التضخم والتي تترقبها أيضا الأسواق بشغف.

وفي جولة على أسعار السلع والمعادن، نرى أن الذهب يحاول التماسك والمحافظة على مستويات 1800 دولار، بعد القفزة السعرية التي سجلها الشهر الماضي، كردة فعل على سبعة أشهر من التراجعات، سجل فيها قاعه الأخير عند مستويات 1611 دولارا.

أما بالنسبة إلى أسعار الفضة، فما زالت داخل موجة صاعدة للشهر الرابع على التوالي، منذ تسجيلها القاع الأخير عند مستويات 17.55 دولار.

الدولار، والذي يعتبر المعني الأول بشأن قرار الفائدة، ما زال يسجل مكاسب قوية منذ بداية العام بأكثر من 9 بالمئة، رغم التراجعات التي تكبدها مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في عام 2022

عند 114.75.

ونرى أن اليورو، والذي يشكل النسبة الأكبر في المؤشر الذي يقيس قوة الدولار مقابل 6 عملات رئيسية، يحاول الاستمرار في تعويض خسائره الكبيرة هذا العام، خصوصا بعد سقوطه دون مستوى التعادل مع الدولار لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، حيث تستمر العملة الأوروبية في ارتدادها للشهر الثالث على التوالي.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، والذي يتداول في أعلى مستوى منذ 5 أشهر، بعد ارتداده الحاد من القاع التاريخي الذي سجله عند مستويات 1.03، فيتداول حاليا فوق مستويات 1.22 دولار.

وأخيرا بالنسبة للسوق الأميركي، ما زال مؤشر الداو جونز الصناعي يحاول المحافظة على مستويات 34 ألف نقطة، بعد الارتداد القوي الذي سجله في شهر أكتوبر من مستويات دون 28700 نقطة.

مؤشر ستاندر آند بورز 500 والذي يعطي صورة أكبر عن حالة السوق الأميركي، فيحاول استعادة المنطقة المهمة عند مستويات 4 آلاف نقطة. وكذلك الحال لمؤشر ناسداك مع مستويات 12 ألف نقطة.