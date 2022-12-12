أمريكا تواصل سرقة النفط السوري

أمريكا تواصل سرقة النفط السوريواصلت قوات الاحتلال الأمريكي صباح اليوم الإثنين، سرقتها للنفط السوري، حيث أخرجت رتلاً من الآليات معظمها صهاريج محملة بالنفط الذي سرقته من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معابر غير شرعية بريف الحسكة الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر أهلية، قولها: إن رتلاً يضم 37 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق وعدداً من الشاحنات تحميها سيارات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي اتجهت إلى الأراضي العراقية صباح اليوم عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية أقصى شمال شرق البلاد.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد أخرجت في الأيام الماضية العشرات من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية غير الشرعي المخصص لعبور الصهاريج المحملة بالنفط السوري الخام المسروق من حقول النفط في الجزيرة والمنطقة الشرقية.

