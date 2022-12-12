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العدو الصهيوني يقتحم منزل محافظ القدس

اقتحمت قوات العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، بمدينة القدس المحتلة. العدو الصهيوني يقتحم منزل محافظ القدساقتحمت قوات العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، بمدينة القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مخابرات العدو اقتحمت منزل المحافظ غيث في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. يذكر أن محكمة العدو الصهيوني أصدرت قرارا في الرابع من أغسطس الماضي بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.

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