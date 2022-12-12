وزير المالية البريطانى يحذر من أوقات عصيبة قادمة

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، إن الناتج المحلى الإجمالى شهد نموا بنسبة 0.5% أكبر من المتوقع بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وذلك بعد الانكماش الذى وقع فى سبتمبر الماضى، عندما تأثر الإنتاج بسبب عطلة البنوك الإضافية من أجل جنازة الملكة إليزابيث الثانية، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال جيريمى هانت، إن التضخم المرتفع الذى تفاقم بسبب الحرب فى أوكرانيا، يؤدى إلى تباطؤ النمو فى جميع أنحاء العالم، مع توقع صندوق النقد الدولى بأن ثلث الاقتصاد العالمى سيكون فى حالة ركود هذا العام أو المقبل.

كما أشار إلى أنه "بينما تظهر أرقام اليوم بعض النمو، أريد أن أكون صادقا أنه ثمة طريق صعب فى المستقبل"، مضيفا: "مثل بقية أوروبا، لسنا محصنين ضد توابع جائحة كوفيد-19 وحرب بوتين وارتفاع أسعار الغاز العالمية".

وقال هانت: "لقد أعادت خطتنا الاستقرار الاقتصادى وستساعد فى خفض التضخم العام المقبل، ولكنها أيضا تضع الأسس للنمو طويل الأجل من خلال الاستثمار القياسى المستمر فى البنية التحتية الجديدة والعلوم والابتكار".