العالم اليوم - بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف فندقا بأفغانستان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف فندقا بأفغانستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - أسفر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الإثنين عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وقالت منظمة "إميرجينسي" غير الحكومية المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه في تغريدة إنها استقبلت "21 جريحا" وأن "ثلاثة كانوا قد فارقوا الحياة" عند وصولهم إلى المستشفى.

ولم تحدد المنظمة فيما إذا كان القتلى هم من نفذ الهجوم على الفندق.

وقُتل "ثلاثة مهاجمين" استهدفوا الفندق الواقع في منطقة تجارية مزدحمة، بحسب المتحدث باسم حركة طالبان.

وأبلغ السكان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار، كما أظهرت صور ومقطع مصور نشر على الإنترنت الدخان يرتفع من المبنى.

وذكر خالد زدران، المتحدث باسم رئيس شرطة كابل، أن الهجوم استمر لساعات، مضيفا أن عملية تطهير تجرى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الدامي.