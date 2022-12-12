العالم اليوم - قرعة أبطال إفريقيا.. الزمالك مع الترجي ومصير الأهلي والوداد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - شهدت قرعة دوري أبطال إفريقيا وقوع قطبي مصر، الأهلي والزمالك، في مجموعتين صعبتين، في البطولة الإفريقية "الأغلى" لموسم 2022-2023.

وحل حامل اللقب، الوداد البيضاوي المغربي، في المجموعة الأولى، مع شبيبة القبائل الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنغولي وأيه إس فيتا كلوب الكونغولي.

ووقع الأهلي المصري وصيف النسخة الماضي، في المجموعة الثانية، رفقة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وفي المجموعة الثالثة، وقع الرجاء المغربي في مجموعة "إفريقية" مع هورويا الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي.

فيما وقع الزمالك في مجموعة "عربية خالصة" بجوار الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وستنطلق مواجهات دور المجموعات 10 فبراير من العام المقبل، على أن يقام نهائي البطولة في يونيو 2023.