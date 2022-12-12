الأمم المتحدة: 11 ألف طفل سقطوا بين قتيل وجريح بسبب حرب اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن النزاع الدامي المستمر في اليمن منذ ثمانية أعوام أدى إلى سقوط أكثر من 11 ‎ألف طفل بين قتيل ومصاب وبمعدل أربعة أطفال يوميا.

وأضافت في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد أن 62 طفلا سقطوا بين قتيل ومصاب في الفترة بين نهاية الهدنة في بداية أكتوبر تشرين الأول ونهاية نوفمبر تشرين الثاني، وكان هناك ما لا يقل عن 74 طفلا من بين 164 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بسبب ألغام أرضية وذخائر لم تنفجر بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول 2022 وحدهما.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ تتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن، الذي يعاني “أكبر أزمة إنسانية في العالم”، إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتعليم، قالت يونيسيف إن اليمن يواجه أزمة تعليمية حادة لها عواقب وخيمة على الأطفال على المدى الطويل إذ يوجد مليون طفل يمني خارج النظام التعليمي، وقد يرتفع العدد إلى ستة ملايين طفل مع تعرض مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع في اليمن لدمار أو لأضرار جزئية.

ويدور النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا وبين جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد وغربها منذ أواخر سبتمبر أيلول 2014.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس آذار 2015 لإعادة الحكومة إلى السلطة بعد أن أطاحت بها الجماعة المتحالفة مع إيران.