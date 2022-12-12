رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا تريد إغلاق أنابيب توريد الطاقة لدول الاتحاد

جدة - نرمين السيد - وأكدت فون دير لاين، ضرورة الإسراع فى نشر الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن روسيا تسعى لإغلاق أنابيب توريد الطاقة لدول الاتحاد الأوروبى. وكانت دول الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة السبع وأستراليا اتفقوا، يوم الجمعة الماضى، اتفقوا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسى عند 60 دولارًا للبرميل، وفق ما جاء فى بيان مشترك.

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