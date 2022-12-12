المفوضية الأوروبية: نواجه تحديات بمجال الطاقة الشتاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضافت فون دير لاين، فى مؤتمر صحفى أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه يجب الإسراع فى نشر الطاقة المتجددة. وارتفعت أسعار الغاز فى أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز فى أعقاب هجومها على أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.

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