بوريل: النقاشات بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا لم تنته بعد

جدة - نرمين السيد - وقال بوريل - فى تصريحات أدلى بها قبل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين - "مازلنا نناقش الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا فهناك مؤيد ومعارض ولدى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى توجهات مختلفة".

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