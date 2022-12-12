الدفاع الروسية: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الإدارة العسكرية لدنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، قد أعلن أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 50 قذيفة على المنطقة الليلة الماضية.

وأضاف ريزنيشنكو - فى منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكترونى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن الروس قصفوا منطقة نيكوبول 6 مرات فى الليلة الماضية من خلال إطلاق صواريخ جراد والمدفعية الثقيلة.

وأوضح ريزنيشنكو، أن 15 منزلًا خاصًا و50 لوحة شمسية والعديد من المبانى الخارجية والسيارات وخطوط أنابيب الغاز وخطوط الطاقة تضررت فى نيكوبول، بينما بقيت 3 قرى بدون كهرباء ومياه وبدأت أطقم الطوارئ بالفعل فى القضاء على العواقب.