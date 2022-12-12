مراسل «القاهرة الإخبارية»: تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية فى موسكو بسبب الثلوج

جدة - نرمين السيد - كشف حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، عن أن وزارة الطوارئ الروسية حذرت المواطنين من العاصفة الثلجية، بعدما سجلت تساقط كميات ضخمة من الثلج، حيث أشارت إلى أن روسيا لم تشهد مثل هذه الثلوج منذ عام 1960.





وأضاف مشيك، خلال مراسلته ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن أن الحكومة الروسية لم تصدر قرارًا بمنع تجول المواطنين، كما أن المواطن الروسى يشعر بالبهجة والسعادة عند نزول الثلوج، خصوصًا مع اقتراب أعياد الميلاد.

وأشار إلى أنه بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع توقف تساقط الثلوج، مضيفًا أن العاصمة الروسية موسكو شهدت تراكم الثلوج، والتى شكلت طبقات جليدية سميكة، بسبب العاصفة الثلجية القوية التى تضرب البلاد خلال هذه الأيام.

وأضاف أن وزارة النقل الروسية 50 رحلة جوية من معظم مطارات "موسكو" ووزعتها على مطارات أخرى، كما بعثت وزارة الطوارئ رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى للمواطنين، بضرورة الانتباه وتوخى الحذر من الأمطار التى تتساقط بغزارة، وأدت إلى ذوبان الثلوج.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن بلدية موسكو دفعت بالخدمات إلى معظم الشوارع، وبدأت المركبات التابعة لها فى تنظيف ورفع تراكمات الثلوج، كما شهدت بعض المناطق المجاورة للعاصمة الروسية مشاكل تقنية وحوادث سير، رغم التحذيرات المتكررة.