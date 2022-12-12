قادة الدول السبع الكبرى يجتمعون اليوم عبر الفيديو

جدة - نرمين السيد - وكانت دول مجموعة السبع وأستراليا اتفقوا، يوم الجمعة الماضى، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسى عند 60 دولارًا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وفق ما جاء فى بيان مشترك.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الإثنين، إن سقف السعر الذى فرض على النفط الروسى يحقق توقعات واشنطن بشكل كبير.

وأضافت يلين، أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإيرادات التى تحصل عليها موسكو، مع ضمان استمرار تدفق النفط الروسى إلى الأسواق الأوروبية، كأحد أهم مصادر النفط فى العالم.