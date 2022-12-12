العالم اليوم - أهداف ريال مدريد في مونديال قطر.. 5 لاعبين يرصدهم "المرينغي"

انتم الان تتابعون خبر أهداف ريال مدريد في مونديال قطر.. 5 لاعبين يرصدهم "المرينغي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - مثل أي نادٍ كبير، يراقب أبطال إسبانيا وأوروبا، ريال مدريد، عن كثب أكبر وأهم حدث كروي لاقتناص المواهب، كأس العالم 2022 في قطر.

وأشار تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ريال مدريد رغم أنه اعتاد على عدم إجراء صفقات في يناير، إلا أنه يضع نصب عينيه 5 لاعبين كخيارات لضمهم لصفوف "المرينغي" وهم:

جود بيلينغهام (نادي بروسيا دورتموند- منتخب إنجلترا)

سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عاما هدفا وصنع آخر في منافسات مونديال قطر 2022.

وبات بيلينغهام عنصرا هاما في منتخب "الأسود الثلاثة"، وهو هدف مميز بالنسبة لريال مدريد لضخّ مزيد من الدماء الشابة لخط الوسط.

ووفق "آس"، فإن تقارير تحدثت عن أن النادي الألماني لن يتخلى عن بيلينغهام بأقل من 150 مليون يورو، كما أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية من ليفربول للفوز بخدمات هذا اللاعب.

إنزو فرنانديز (نادي بنفيكا- منتخب الأرجنتين)

بدأ فرنانديز كأس العالم كبديل مؤثر للأرجنتين، لكنه قدم أداء جيدا حتى الآن، وسجل هدفا وساعد في صناعة آخر خلال البطولة الكروية العالمية.

ويوصف اللاعب البالغ من العمر 21 عاما بالموهوبة والتميز في خط الوسط، وإمكانية لعبه دور خط الوسط الهجومي، وحتى في مركز أعمق.

وأنفق بنفيكا 12 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب من "ريفر بليت"، وقد أجرى ريال مدريد وفق صحف برتغالي اتصالات مع وكيل أعمال فرنانديز للتوصل إلى صفقة.

وبحسب التقارير البرتغالية فإن بنفيكا لم يسمح برحيل اللاعب إلا بمبلغ لا يقل عن 90 مليون يورو.

جوسكو غفارديول (نادي لايبزيج- منتخب كرواتيا)

يُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على أنه قلب الدفاع المتميز في كأس العالم.

وكانت أندية أوروبية مثل تشيلسي على وشك التعاقد معه مقابل 90 مليون يورو في الصيف، بعد عام واحد فقط من دفع لايبزيج إلى دينامو زغرب 18.8 مليون يورو لضم غفارديول.

ووسط التكهنات بزيادة العروض لضم غفارديول، قال وكيل اللاعب، مرجان سيسيتش، لشبكة "سكاي سبورتس": "فيما يتعلق بالانتقال في صيف 2023، نحن لسنا في عجلة من أمرنا ولا توجد صفقات مع أي ناد".

ووضعت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليومية ريال مدريد ضمن قائمة الأندية التي تسعى لاقتناص غفارديول الذي سيطلب ناديه رقما كبيرا مقابل الإفراج عنه.

كودي جاكبو (نادي إيندهوفن- منتخب هولندا)

بدأ اللاعب البالغ من العمر 23 عاما البطولة بأداء قوي وسجل 3 أهداف في 3 مباريات، وتراجع مستواه في مرحلة خروج المغلوب.

من نقاط قوة اللاعب طوله المرتفع وسرعته الكبيرة وقدرته على التحرك في المساحات الضيقة.

وبفضل هذه القدرات، صنع اللاعب مع إيندهوفن هذا الموسم 17 هدفا وسجل 13.

ورشحت صحيفة "تلغراف" البريطانية نادي ريال مدريد لضم جاكبو مقابل سعر قد يصل إلى 55 مليون يورو.

غونزالو راموس (نادي بنفيكا- منتخب البرتغال)

لاعب يمنح المدرب الكثير من الخيارات من الناحية التكتيكية، لأنه نشأ كلاعب خط وسط مهاجم.

وحقق اللاعب البالغ من العمر 21 عاما نجاحا كبيرا في كأس العالم بثلاثيته الرائعة في فوز البرتغال في دور الـ16 على سويسرا.

وتقدر قيمة اللاعب السوقية لصفقات الانتقال بـ24 مليون يورو من قبل "ترانسفيرماركت"، لكن يتوقع ألا يستغني بنفيكا عن راموس مقابل ذلك الرقم.