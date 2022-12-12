دبكة وأهازيج.. «القاهرة الإخبارية» ترصد بدء احتفالات أعياد الميلاد فى غزة

وأشار "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المسيحية، أُضيئت شجرة الميلاد فى غزة بحضور عدد من الباحثين عن السعادة، حيث أن ميلاد السيد المسيح مرفق بالمحبة والسلام، ويتمنى الشعب الفلسطينى ممارسة حقه بالاحتفال فى بيت لحم، مكان ميلاد السيد المسيح.
وقالت طفلة بين المشاركين فى الاحتفالات التى رصدها تقرير برنامج "صباح جديد": "أنا سعيدة للغاية، أتمنى أن يكون عامًا سعيدًا على الجميع، وإن شاء الله تتحرر فلسطين من الأعداء، جئت هنا لمشاهدة الكشافة وفرق الدبكة ونحب أن نكون هذه السنة سعيدة".
وأضاف التقرير أن دبكة وأهازيج وأغانى وطنية فلسطينية طرقت أبواب قلوب تستعد لموسم الأعياد بعيدًا عن الأسباب التى عطلت فرحتهم لأعوام كثيرة.
وذكر التقرير أن الاحتفال تضمن العديد من مظاهر الفرحة ومشاركة فرق الدبكة الراقصة، والتغنى بالأناشيد الوطنية المبهجة، متمنين عامًا جديدًا سعيدًا لا يفرق بين مسلم ومسيحى.
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