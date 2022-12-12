النمسا: مستعدون لمواصلة الحوار مع بوتين لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال نيهمر -فى تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين- إنه مستعد للبقاء على اتصال مع بوتين، إذا كان ذلك قد يسهم فى إنهاء الحرب فى أوكرانيا، وأكد أن بلاده تتمسك بالحياد، لكن هناك عددًا من القضايا الأساسية بالنسبة لهم.
وأضاف "نحن دولة محايدة، ولدينا مكانة خاصة فى الاتحاد الأوروبى ولهذا السبب كان من الأهمية بمكان بالنسبة لى أن أحاول لعب دور الوسيط فى المحادثات، ومع ذلك لدينا موقف واضح فيما يتعلق بالممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار وإجراء تحقيق موضوعى فى جرائم الحرب"،على حد وصفه.
يذكر أنه فى بداية العملية الروسية الشاملة فى أوكرانيا، كان كارل نيهامر أول زعيم أوروبى يلتقى شخصيا مع بوتين لمناقشة التطورات الجارية، ومع ذلك لم يتغير شيء فى موقف بوتين بعد تلك المحادثات، وفقا للوكالة الأوكرانية.
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