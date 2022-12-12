العالم اليوم - وسط إقبال قوي..لوبريف السعودية تحدد سعر الطرح عند 26.3 دولار

انتم الان تتابعون خبر وسط إقبال قوي..لوبريف السعودية تحدد سعر الطرح عند 26.3 دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 11:18 صباحاً - حددت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" سعر العرض النهائي للطرح العام الأولي عند 99 ريالا (26.33 دولار) للسهم، وهو سعر يقترب من الحد الأعلى للنطاق السعري وسط طلب قوي.

وقالت الشركة في بيان إن التسعير يعني وصول رأس المال السوقي إلى 16.7 مليار ريال (4.44 مليار دولار). ويطرح المساهم البائع، وهو بنك جدوى الاستثماري السعودي، حصته البالغة 30 بالمئة في الشركة للمستثمرين. وتملك أرامكو حصة أغلبية 70 بالمئة في الشركة.

وجاء في بيان الشركة أن لوبريف تلقت طلبات بقيمة 30 مليار دولار من مستثمرين مؤسسيين خلال عملية تحديد سعر الطرح العام الأولي، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على الطروح العامة الأولية في الخليج هذا العام.

ولم يُحدد حتى الآن موعد لبدء تداول الأسهم في البورصة السعودية (تداول). ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في البيع بالتجزئة من 14 إلى 18 ديسمبر.

وتقدم الأهلي كابيتال، التابعة للبنك الأهلي السعودي، وإتش.إس.بي.سي السعودية وسيتي جروب ومورجان ستانلي السعودية المشورة المالية في الطرح العام الأولي، وسيكون الأهلي كابيتال المدير الرئيسي للطرح.