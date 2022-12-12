الرئيس الامريكى يعيد تأكيد دعمه لأوكرانيا خلال اتصال مع زيلينسكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد دعمه لأوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفاد البيت الأبيض.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أنّ بايدن أكد لزيلينسكي “دعم الولايات المتحدة المتواصل للدفاع عن أوكرانيا بينما تواصل روسيا هجماتها على البنى التحتية الحيوية” في هذا البلد.

ولعبت الأسلحة التي قدّمها الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، دوراً حاسماً في الدفاع عن أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

ويأتي هذا الاتصال بينما تستهدف القوات الروسية البنى التحتية لمرافق حيوية، ممّا تسبّب، من بين أمور أخرى، في انقطاع التيار الكهربائي الذي يطال ملايين الأشخاص في الشتاء.

وسلّط بيان البيت الأبيض الضوء على المساعدة الأمريكية الموعودة لأوكرانيا البالغة 53 مليون دولار لمنشآت الطاقة والتي أعلن عنها في تشرين الثاني/نوفمبر وحزمة بقيمة 275 مليون دولار من الذخيرة والمعدات تمّ الإعلان عنها في كانون الأول/ديسمبر.

وأعرب زيلينسكي في تغريدة عبر “تويتر” عن شكره لبايدن بعد “محادثة مثمرة”، مضيفاً أنه “جرى مناقشة استمرار التعاون في مجال الدفاع وحماية قطاع الطاقة وصيانته”.

وكانت واشنطن أعلنت في بداية كانون الأول/ديسمبر أنّ الغرب لن يدفع زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، معتبرة أنّ القرار يعود إلى الرئيس الأوكراني.

كذلك، تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف الأحد مع نظيره الأوكراني، خصوصاً للتحضير للمؤتمر الجديد لدعم أوكرانيا الذي سيُعقد الثلاثاء في باريس.

وقال الإليزيه إنّ حوالى 500 شركة فرنسية ستجتمع “لتلبية احتياجات أوكرانيا، وللمساهمة في إعادة بناء البلاد والاستثمار على المدى الطويل في فدرات الاقتصاد الأوكراني”.