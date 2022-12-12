أمريكا: لاعبة السلة المفرج عنها من روسيا فى حالة جيدة

جدة - نرمين السيد - أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، أن لاعبة السلة الأمريكية "بريتنى جرينر" التى كانت محتجزة فى روسيا وأفرج عنها فى حالة جيدة وتتلقى العلاج فى مستشفى عسكرى بولاية تكساس.





وقال كيربى ـ إن موسكو كانت تسعى للإفراج عن سجين روسى فى ألمانيا بتهمة قتل معارض شيشانى فى إطار المفاوضات مع واشنطن. وكانت السلطات الروسية اعتقلت جرينر فى فبراير الماضى بأحد مطارات موسكو، حيث كانت تحمل سجائر إلكترونية مُحملة بزيت مُخدر الماريجوانا، وتم لاحقا نقلها إلى منشأة عقابية لتقضى حكما بالسجن 9 سنوات. وعادت لاعبة السلة الأمريكية "بريتنى جرينر" الجمعة الماضية إلى مطار كيلى فيلد فى مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، وذلك عقب قيام روسيا بإطلاق سراحها فى إطار صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

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