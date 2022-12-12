أوكرانيا: روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة لإجبارنا على المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وأضاف ريزنيكوف - فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين - "أن الروس غير قادرين على الحصول على ميزة فى ساحة المعركة، لذا فهم يقاتلون السكان المدنيين، وهدفهم إغراقنا فى الظلام والبرد خلال فصل الشتاء حتى نستسلم ونفقد استقرارنا، لنسعى بعد ذلك، لإجراء مفاوضات".

ورأى الوزير الأوكرانى "أن خطة روسيا ستفشل لأن مواردها، بما فى ذلك الصواريخ، تنفد"، مضيفا "لهذا السبب نحتاج إلى الحفاظ على استقرارنا وبالتالى سننتصر بالتأكيد".. مؤكدا ضرورة توفير الطاقة، خاصة خلال الشهرين الرئيسيين المقبلين.

على صعيد متصل، أعلن فولوديمير كودريتسكى، رئيس مجلس إدارة شركة "أوكرينيرجو" الأوكرانية المشغلة للكهرباء، أنه منذ الليلة الماضية استعادت فرق الطوارئ الأوكرانية معظم قدرات التوليد فى نظام الطاقة فى البلاد.

وقال كودريتسكى "إنه حتى الآن، تمكن مهندسو الطاقة الأوكرانيون من استعادة معظم قدرات التوليد بعد الهجمات الصاروخية هذا الأسبوع"، مضيفا "فيما يتعلق بمحطات الطاقة الحرارية، لا تزال قدرتها على توليد الكهرباء أقل من طاقتها، وتبقى أقل من تلك التى كانت عليها فى أوائل الأسبوع الماضى قبل الهجوم الهائل، وتحتاج مزيدا من الوقت لاستئناف عملياتها".

وأشار فى الوقت نفسه إلى أنه لا يزال الدمار الناجم عن الهجوم الصاروخى الروسى فى 5 ديسمبر يحول دون الاستخدام الكامل للمواد والعمليات التكنولوجية.

يشار إلى أن الصواريخ الروسية والهجمات بالطائرات بدون طيار أدت إلى تعطيل ما يقرب من نصف نظام الطاقة الأوكرانى، ومنذ 10 أكتوبر الماضى، شنت القوات الروسية هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا.