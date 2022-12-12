خبيرة مصرفية: الإمارات فرضت ضريبة 9% على الشركات لتطوير التجارة

جدة - نرمين السيد - أكدت الخبيرة المصرفية لميا المبيض، رئيس المعهد المالى بلبنان، أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن فرض ضريبة تصل قيمتها نحو 9% على الشركات التى تتجاوز أرباحها 375 ألف درهم، يعد خطوة مهمة لتطوير الأعمال التجارية للدولة الإمارتية.





وكشفت لميا المبيض، خلال مداخلة عبر الفيديو من باريس لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن الأسباب وراء فرض تلك الضريبة، قائلة إن هناك اتجاه عالمى اليوم لتنظيم الاستدامة المالية لدى الدول وزيادة الإيرادات، وكانت الإمارات تولى اهتمامًا بالقيمة المضافة، واليوم اتجهت لأنظمة مستدامة وعادلة، والتى تعد ضريبة الدخل أساسها. وأوضحت رئيس المعهد المالى فى لبنان، أن تلك الخطوة تصب فى إطار مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك لأنها تعمل على تنظيم قطاع الأعمال، ولهذا استندت الأحكام الواردة بقانون الضريبة التى فرضتها الإمارات لممارسات على مستوى العالم بهذا الشأن.

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