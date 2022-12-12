وزيرة التجارة البريطانية تزور الهند لبدء جولة جديدة من المحادثات التجارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - تعقد وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش أول اجتماع مباشر لها مع نظيرها الهندي، اليوم الإثنين، في نيودلهي في محاولة لاستئناف المحادثات بشأن ابرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

وتمثل الزيارة أول جولة رسمية من المفاوضات منذ يوليو /تموز.

وحدد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في أبريل هدفا طموحا للتوصل لاتفاقية للتجارة الحرة مع الهند بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، ولكنه اضطر لإعلان استقالته في يوليو/ تموز الماضي مما أدى إلى إهدار ذلك الموعد النهائي.

وقال رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك إنه ملتزم بإبرام اتفاق مع الهند لكنه لن يضحي بالجودة مقابل السرعة.

وستلتقي بادنوش، التي تم تعيينها في منصبها في سبتمبر/ أيلول، بوزير التجارة الهندي بيوش جويال وتلقي كلمة أمام فرق التفاوض قبل بدء جولة المحادثات.

وقالت وزارة التجارة البريطانية إنها ستهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع وفتح الفرص لقطاع الخدمات لديها.