أستاذ قانون دولى لـ«القاهرة الإخبارية»: الدستور الأوروبى يكفل حماية المهاجر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولى، أن حماية المهاجرين مسألة دستورية بحسب القانون، بل تعد من أهم القوانين العامة داخل دول الاتحاد الأوروبى، ولا يمكن لأى برلمان أوروبى الخروج عن ذلك الإطار وكل مواثيق الاتحاد الأوروبى تمنع الخروج عن هذا الإطار.





الصورة ليست كاتمة

ورأى بودن، خلال حوار عبر الفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصورة ليست كاتمة بالنسبة للاجئين فى أوروبا، وأن كل المهاجرين يتجهون إلى أوروبا، خاصة أن المناخ الدستورى فى أوروبا يحميهم ويعطى أملا لهم أن يعيشوا فى وضع آمن، وبالتالى ليست الصورة قاتمة فى مسألة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

المحاكم تردع الحكومات

وأوضح أستاذ القانون الدولى، أن هناك تمييز فى معاملة دول أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين، ولكن المحاكم الأوروبية المستقلة عن السلطات السياسية تردع الحكومات وتقول كلمة الحق وتنصف القانون، معترفًا فى الوقت ذاته بأن هناك تمييز ومعاملات مختلفة بسبب اليمين المتطرف الذى يشكل الأقلية، ولكن فى الوقت ذاته هناك اليمين الديمقراطى الذى يحترم حقوق المهاجرين.

وأشار إلى أن فرنسا استقبلت سفينة تقل 200 مهاجر عندما رفضت إيطاليا استقبالهم فى واقعة قريبة.

الهجرة ثروة العالم

وأكد الدكتور مجيد بودن، أن المجال الأوروبى هو مجال قانون ويعمل على احترام حقوق الإنسان، ولا يوجد اختراق للمبادئ التى تنظم عملية الهجرة إلى أوروبا، مؤكدًا أن تاريح الإنسانية هو تاريخ الهجرة التى تعتبر ثروة أساسية للعالم، وعملت على مساعدة اقتصادات كثيرة فى العالم.