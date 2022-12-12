بايدن يجدد التزام بلاده بمواصلة دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، التزام الولايات المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا ومحاسبة روسيا على جرائم الحرب التى ارتكبتها وتحميلها تكلفة عمليتها العسكرية، مرحبا باستعداد نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، المعلن لتحقيق سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة.





جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان صحفى عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الإثنين، خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكى والأوكرانى، للتأكيد على الدعم المستمر، بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا. وسلط الرئيس الأمريكى الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوى الأوكرانى من خلال المساعدات الأمنية، بما فى ذلك إعلان واشنطن يوم 9 ديسمبر عن تخصيص 275 مليون دولار لإمداد كييف بالمزيد من الذخيرة والمعدات التى تضمنت أنظمة لمواجهة استخدام روسيا للطائرات بدون طيار إلى جانب ما قدمته واشنطن فى 29 نوفمبر الماضى، من مساعدات بقيمة 53 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة لتعزيز استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية فى أعقاب الهجمات الروسية الموجهة.

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