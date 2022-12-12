كوريا الجنوبية تبدأ تطوير صاروخ موجه «جو - أرض» طويل المدى

وقالت الوكالة - فى بيان اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إنه من المقرر أن يتم تركيب الصاروخ، الذى سيكون أول صاروخ جوى مطور محليا، على طائرة مقاتلة "كى أف-21 " محلية الصنع هى قيد التطوير حاليا، وإذا تم تطويره، سيخدم الصاروخ كسلاح جوهرى لنظام الردع الثلاثى المحورى لكوريا الجنوبية المكون من 3 عناصر للدفع الجوى، الضربات الاستباقية فى الأزمة.
يذكر أن الوكالة ستقود مشروع تطوير الصاروخ، بينما تشارك مجموعة من الشركات الكورية مثل "أل أن جى نيكس1" و"هانهوا" للفضاء فى إنتاج نموذج أولى للصاروخ.
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