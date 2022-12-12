نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن يطلع البنك الدولي على خارطة تحديث القطاع العام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:09 صباحاً - جي بي سي ينوز - اطلعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم الخميس، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، على التقدم في سير عمل إعداد أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) وتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأشارت وزارة التخطيط في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء إطلاع الوفد على ملامح الأولويات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وأهمية تمويل البنك الدولي للبرامج والمشاريع في قطاعات المياه، والطاقة، والاستثمارات الخضراء في إطار أولويات البرنامج التنفيذي، وتلك البرامج والمشاريع ذات الأولوية في إطار تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وخاصة موضوعات الرقمنة والتحول الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية، الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة.

من جانبه، أكد بلحاج على استمرار دعم البنك للأردن في مختلف المجالات، واهتمامه في المساهمة بتمويل المبادرات والبرامج ضمن خطط التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

وحضر الاجتماع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، والمدير الإقليمي للبينة التحتية بول نومبا أم.