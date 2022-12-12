الرئيس التونسى يزور واشنطن للمشاركة فى قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن زيارة الرئيس قيس سعيّد تأتى تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكى جو بايدن للمشاركة فى الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التى ستنعقد بواشنطن.

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