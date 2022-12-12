زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غربى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة تبعد ثلاثة كيلومترات شمال غربى مدينة إل تيكيوى فى ولاية جيريرو على عمق 19.8 كيلومترات. ولم ترد تقارير فورية بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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