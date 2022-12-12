سفير روسيا لدى بريطانيا: ليس من مصلحة أحد قطع العلاقات الدبلوماسية بيننا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير الروسى - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أن "قطع العلاقات الدبلوماسية هو الإجراء الأكثر تطرفا... يبدو لى أن هذا ليس فى مصلحة لندن، وليس فى صالحنا".
وأشار كيلين إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت فى التدهور فى عام 2018 بعد قضية الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال، لكن العلاقات التجارية والإنسانية والاقتصادية ظلت قائمة بعد ذلك، وبعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضي، ظلت العلاقات الدبلوماسية الثنائية فقط.
وكانت روسيا قد أطلقت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية فى وقفها، رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.
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