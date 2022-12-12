العالم اليوم - الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لقرار الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لقرار الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 08:18 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1793.44 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 0009 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1805.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر.

ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93 في المئة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 23.29 دولار كما تراجع سعر البلاتين 0.7 في المئة إلى 1014.95 دولار وهبط سعر البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1946.62 دولار.