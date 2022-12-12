العالم اليوم - بريطانيا.. الإنتاج الصناعي على موعد مع انخفاض جديد في 2023

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا.. الإنتاج الصناعي على موعد مع انخفاض جديد في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 08:18 صباحاً - تتوقع شركات التصنيع البريطانية انخفاض الإنتاج بنسبة 3.2 بالمئة في العام المقبل بعد انخفاض بنسبة 4.4 في المئة في عام 2022 مع تضررها من ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الاقتراض وتراجع طلب المستهلكين.

وقال ستيفن بيبسون الرئيس التنفيذي لاتحاد (ميك يو كيه) " ليس هناك ببساطة تجميل لتوقعات العام المقبل وربما بعده".

"هذه أوقات مليئة بالتحديات التي تختبر حتى أفضل الشركات وأكثرها نجاحا إلى أقصى حد".

ورحب (ميك يو كيه) بالدعم الذي قدمته الحكومة في الآونة الأخيرة والذي يتضمن 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) من دعم فاتورة الطاقة للشركات ككل ولكنه نبه إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد قريبا. وسيتوقف دعم الطاقة في نهاية مارس.

وقال الاتحاد إنه يريد تخفيفا مؤقتا في قيود الهجرة وخفض الضرائب على الممتلكات وحوافز ضريبية أكبر للتدريب والاستثمار.

ويقول الاتحاد التجاري (ميك يو كيه) إنه يمثل 20 ألف شركة تتراوح في الحجم من شركات ناشئة إلى شركات متعددة الجنسيات ويتوقع انكماش الاقتصاد الأوسع 0.9 في المئة العام المقبل وهو أقل من الانخفاض الذي يبلغ 1.4 في المئة والذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي الشهر الماضي.