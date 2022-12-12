زيلينسكى يشكر بايدن على المساعدة غير المسبوقة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إنه أجرى اتصالاً هاتفياً أمس الأحد مع الرئيس الأميركى جو بايدن وشكره على المساعدة "غير المسبوقة" التى قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ الهجوم الروسى فى فبراير.





وقال زيلينسكى على تيليجرام "شكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التى تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، هذا لا يساهم فقط فى الانتصار ولكنه يدعم أيضاً استقرار الاقتصاد الأوكرانى، ونقدر أيضا المساعدة التى تقدمها الولايات المتحدة لإعادة نظام الطاقة فى أوكرانيا". ولحقت أضرار بشبكة الكهرباء الأوكرانية منذ أكتوبر جراء هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة مما أدى فى بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء عن ملايين المدنيين فى الشتاء.

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