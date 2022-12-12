جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى انتشار صور مقلقة تُظهر قسم الطوارئ والحوادث وهو مليء بالأطفال المرضى الذين يجلسون على الأرض لساعات أثناء انتظار لقاء الطبيب والعلاج من البكتيريا وغيرها من المشكلات.
وقال متحدث باسم الرعاية الصحية: "نشهد زيادة فى أعداد مرتادى قسم الطوارئ، وبينما نهتم برعاية المزيد من الأشخاص، تظل سلامتهم أولوية مطلقة".
وأضاف: "نحن نشجع الأشخاص على الاتصال بخدمة الصحة الوطنية على الرقم 111 للحصول على المشورة بشأن الحصول على العلاج الأنسب قبل مجيئهم إلى المستشفى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 16 طفلا على الأقل فى بريطانيا بسبب البكتيريا العنقودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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