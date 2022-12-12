العالم اليوم - زيلينسكي يشكر بايدن ويؤكد العمل لإعادة الكهرباء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية، ولا سيما ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "في هذا الوقت، أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن ومناطق أخرى في المنطقة. نبذل قصارى جهدنا للوصول الى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية".

واستخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة لقصف محطتين للطاقة في أوديسا، السبت، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون نسمة.

وقال زيلينسكي إن أوديسا كانت "من بين أكثر المناطق التي شهدت انقطاعا متكررا للكهرباء".

ومن جهة أخرى، قال زيلينسكي إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي جو بايدن، الأحد، وشكره على المساعدة "غير المسبوقة" التي قدمتها واشنطن لكييف منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير الماضي.

وكتب الرئيس الأوكراني على "تلغرام": "شكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا. هذا لا يساهم فقط في الانتصار في ساحة القتال لكنه يدعم أيضا استقرار الاقتصاد الأوكراني".

وتابع: "نقدر أيضا المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإعادة نظام الطاقة في أوكرانيا".

ولحقت أضرار بشبكة الكهرباء الأوكرانية منذ أكتوبر، من جراء هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى في بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء عن ملايين المدنيين.