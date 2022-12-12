استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومى بمدينة جنين، منتصف الليلة، عن استشهاد الطفلة جنى مجدى عصام عساف زكارنة البالغة من العمر (16 عاما)، إثر اصابتها برصاصة فى الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى الحى الشرقى من مدينة جنين.





وأصيبت الطفلة برصاص الاحتلال بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت الحى الشرقى من مدينة جنين، وأصابت مواطنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرون، بينما الحقت اضرارا بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية، وسط مواجهات اندلعت بمنطقة "البيادر" من الحى الشرقى من المدينة.

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