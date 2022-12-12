وزير النقل الموريتانى يبحث فى الجزائر البدء فى إنشاء طريق يربط البلدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة النقل الموريتانية - فى بيان - بأن الوزير سيرأس مع نظيره الجزائرى أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الطريق الهام الرابط بين البلدين. وتستعد موريتانيا والجزائر لبدء إنشاء الطريق الرابط بين أزويرات الموريتانية وتين دوف الجزائرية وهو الطريق الذى يعلق عليه البلدان آمالا كبيرة فى تنشيط الشراكة الاقتصادية حيث أن المبادلات التجارية بينهما تعانى من وعورة الطريق حيث تقطع الشاحنات بين البلدين الطريق البالغ طوله ثمانمائة كلم فى ثلاثة أيام.

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