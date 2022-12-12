إلغاء 48 رحلة فى مطار هيثرو بسبب سقوط الجليد

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة المطار - بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية - إنها تعمل مع شركات الطيران ومراقبة الحركة الجوية لتقليل تأثير التعطيل وحث الركاب على التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه مكتب الأرصاد الجوية عدة تحذيرات من الضباب والثلج والجليد فى أجزاء من البلاد.

وتعرضت أجزاء من اسكتلندا وجنوب غرب وشمال غرب إنجلترا وميدلاندز وويلز للثلوج أمس السبت، وتم تحذير السائقين بضرورة الحذر أثناء السفر على بعض الطرق السريعة.

وتشهد أجزاء من جنوب شرق إنجلترا، بما فى ذلك لندن، ثلوجًا بين عشية وضحاها ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة دون الصفر حتى الأسبوع المقبل.