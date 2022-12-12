جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة المطار - بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية - إنها تعمل مع شركات الطيران ومراقبة الحركة الجوية لتقليل تأثير التعطيل وحث الركاب على التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه مكتب الأرصاد الجوية عدة تحذيرات من الضباب والثلج والجليد فى أجزاء من البلاد.
وتعرضت أجزاء من اسكتلندا وجنوب غرب وشمال غرب إنجلترا وميدلاندز وويلز للثلوج أمس السبت، وتم تحذير السائقين بضرورة الحذر أثناء السفر على بعض الطرق السريعة.
وتشهد أجزاء من جنوب شرق إنجلترا، بما فى ذلك لندن، ثلوجًا بين عشية وضحاها ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة دون الصفر حتى الأسبوع المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء 48 رحلة فى مطار هيثرو بسبب سقوط الجليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.