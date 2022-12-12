خبير أوكرانى: جلوس كييف وموسكو على طاولة المفاوضات نهاية المطاف للحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو الرب لـ "القاهرة الإخبارية" أن أوكرانيا تعتبر نفسها معنية بالسلام الشامل، إذ إنها ترتبط بقضايا أساسية لإنهاء الحرب الدائرة، وهى انسحاب موسكو من الأراضى الأوكرانية، وتعويض المدنيين عن الخسائر التى وقعت، إضافة إلى محاكمة دولية وليست أوكرانية للجرائم التى ارتكبت، وإعطاء ضمانات بعدم إعادة مهاجمة أوكرانيا.

وأوضح رئيس المركز الأوكرانى للحوار، أن أوكرانيا تعول على أن الخسائر التى وقعت فى الجانب الروسى دليل فشل المخططات الروسية؛ لأن العملية التى تم الإعلان عنها منذ 24 فبراير الماضى لم تحقق أى هدف أعلن عنه.