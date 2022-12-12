الجزائر: القضاء على 3 إرهابيين والقبض على آخر فى عملية عسكرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -فى بيان اليوم الأحد- أن وحدات الجيش تمكنت أيضا - خلال هذه العملية - من استرجاع مسدسين، ورشاشين من نوع "كلاشنيكوف"، وبندقيتين، وأربعة مخازن ذخيرة، وأغراض عسكرية أخرى.

وبحسب البيان، جاءت هذه العملية العسكرية لتؤكد عزم وإصرار القوات المسلحة الجزائرية على القضاء على ظاهرة الإرهاب فى البلاد.