جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -فى بيان اليوم الأحد- أن وحدات الجيش تمكنت أيضا - خلال هذه العملية - من استرجاع مسدسين، ورشاشين من نوع "كلاشنيكوف"، وبندقيتين، وأربعة مخازن ذخيرة، وأغراض عسكرية أخرى.
وبحسب البيان، جاءت هذه العملية العسكرية لتؤكد عزم وإصرار القوات المسلحة الجزائرية على القضاء على ظاهرة الإرهاب فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر: القضاء على 3 إرهابيين والقبض على آخر فى عملية عسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.