خبير طاقة: الضغط الأوروبى على روسيا دفعها لإيجاد بدائل جيوسياسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "العليانى"، خلال مداخلته عبر برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ذلك سيفتح بوابة مهمة بالنسبة لقارة آسيا، وتحديدا الجارتين للاتحاد الروسى. وتابع، أن الضغط الأوروبى على روسيا، يهدف فى النهاية إلى حصر الحرب الروسية على أوكرانيا.

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