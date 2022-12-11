زلزال بقوة 6 ريختر يضرب مكسيكو سيتى

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر جنوب المكسيك، صباح اليوم الأحد، مسببًا هزات أرضية فى أجزاء من العاصمة مكسيكو سيتى، دفعت السكان الخائفين إلى الشوارع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن مركز الزلزال كان على مسافة 4 كيلومترات شمال غرب كورال فالسو فى ولاية جيريرو الجنوبية.، فيما لم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار. وتقع المنطقة على امتداد ساحل المكسيك على المحيط الهادئ بين المنتجعات الشاطئية فى أكابولكو وزيواتانيهو. وكتب رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر "تويتر": "الدفاع المدنى يتحقق من حجم الأضرار"، بينما لم ترد أنباء عن وقوع حوادث فى العاصمة، وفق كلوديا شينباوم عمدة مكسيكو سيتى.

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