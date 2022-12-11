بيلاروسيا تؤكد أهمية التحالف مع روسيا لضمان أمنها

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس أركان الجيش فى بيلاروسيا اللواء فيكتور جوليفيتش، أن المجموعة الإقليمية البيلاروسية-الروسية المشتركة، بمثابة عامل ردع واحتواء استراتيجى، وتساهم فى ضمان أمن البلاد.





وقال جوليفيتش - فى تصريح اليوم الأحد - إن "روسيا هى حليفنا الرئيسى، ونعقد معها فعاليات مشتركة، لأن نشر المجموعة الإقليمية المشتركة على أراضينا هو أيضا حقيقة من حقائق ردعنا الاستراتيجى".

ولفت جوليفيتش إلى أن وجود حليف مثل روسيا يساهم فى ضمان أمن بيلاروسيا.

وكان وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا سيرجى شويجو وفيكتور خرينين، قد وقعا الأسبوع الماضى بروتوكولًا بشأن تعديل الاتفاقية المشتركة الموقعة عام 1997 بين الدولتين بشأن توفير الأمن الإقليمى المشترك فى المجال العسكرى.

يُشار إلى أنه فى منتصف أكتوبر الماضى، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية وصول الدفعة الأولى من الجنود الروس إلى بيلاروسيا للانضمام إلى المجموعة الإقليمية المشتركة.