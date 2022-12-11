بيلاروسيا تؤكد أهمية التحالف مع روسيا لضمان أمنها

وقال جوليفيتش - فى تصريح اليوم الأحد - إن "روسيا هى حليفنا الرئيسى، ونعقد معها فعاليات مشتركة، لأن نشر المجموعة الإقليمية المشتركة على أراضينا هو أيضا حقيقة من حقائق ردعنا الاستراتيجى".
ولفت جوليفيتش إلى أن وجود حليف مثل روسيا يساهم فى ضمان أمن بيلاروسيا.
وكان وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا سيرجى شويجو وفيكتور خرينين، قد وقعا الأسبوع الماضى بروتوكولًا بشأن تعديل الاتفاقية المشتركة الموقعة عام 1997 بين الدولتين بشأن توفير الأمن الإقليمى المشترك فى المجال العسكرى.
يُشار إلى أنه فى منتصف أكتوبر الماضى، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية وصول الدفعة الأولى من الجنود الروس إلى بيلاروسيا للانضمام إلى المجموعة الإقليمية المشتركة.
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