بيلاروسيا: الأوضاع على الحدود مع أوكرانيا مقلقة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فى بيلاروسيا فيكتور جوليفيتش، إن السلطات البيلاروسية تولى الاهتمام الأكبر للحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى كونها "مصدر القلق الأكبر".





وأضاف جوليفيتش، اليوم الأحد: "نحن نولى اهتماما لكل حدود وطننا، لكن بطبيعة الحال، فإن حدودنا الجنوبية والحدود مع أوكرانيا، هى مصدر القلق الأكبر". وأوضح أن كييف اتخذت إجراءات غير مسبوقة لقطع الصلة بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مشددا على عدم وجود شروط مسبقة لشن هجوم على أوكرانيا من مينسك. وفى وقت سابق، دعا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، للعودة إلى حالة السلام التى فوتتها كييف، مشيرا إلى أنه يمكن لأوكرانيا، الحفاظ على سلامتها إذا نفذت اتفاقات مينسك.

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