الملك يصل إلى الجزائر والرئيس تبون في مقدمة مستقبليه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 11 ديسمبر 2022 10:01 مساءً - دوت الخليج :- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، إلى العاصمة الجزائر في زيارة دولة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بدعوة من أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي الرئيس الجزائري، إذ جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية.

كما كان في الاستقبال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الوزير المرافق لجلالة الملك، وعدد من الوزراء.

وكان في الاستقبال أعضاء من السلك الدبلوماسي العرب والأجانب في الجزائر، والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، وأركان السفارة.

ويضم الوفد المرافق لجلالة الملك، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي.



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