كاتب صحفى من روما: أوروبا تحتاج إلى 70 مليون مهاجر لدعم اقتصادها

جدة - نرمين السيد - وأضاف "النمر"، فى مداخلته من روما ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه فى الأونة الأخيرة سواء فى إيطاليا أو فى الدول الأخرى، فإن هناك إجماع على أنها ظاهرة تاريخية لا يمكن حلها بشكل جزئى.

وتابع، أن دول أوروبا تحتاج إلى حوالى 70 مليون مهاجرا لدعم اقتصادها.