الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الدرة المشترك

جدة - نرمين السيد - وقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا مع وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان مذكرة تفاهم لتطوير (حقل الدرة) بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج.





وقال الرئيس التنفيذى للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة خالد العتيبى - فى تصريح له مساء اليوم الأحد إن مذكرة التفاهم تتضمن إجراءات تطوير حقل الدرة المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها فى محضر الاجتماع الوزارى.

وأضاف العتيبى أن هذه المذكرة تهدف إلى إعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع حقل الدرة وتشكيل فريق فنى مختص لتنفيذ المشروع وأن برنامج تطوير حقل الدرة المشترك يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسى من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من الغاز المسال.

وبين أن هذا التوقيع يأتى تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتى دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019 وتتويجا للمباحثات التى عقدت بين ممثلى البلدين للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير حقل الدرة الواقع فى المنطقة المغمورة المقسومة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.