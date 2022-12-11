مراسل «القاهرة الإخبارية»: 18 مسؤولا ألمانيا كانوا على لائحة اغتيال الرايخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مرزوق"، أنه تم توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ومحاولة قلب نظام الحكم لـ 22 من جماعة الرايخ.

وتابع، أن هناك ثلاثة آخرين ولكنهم منتمين للجماعة فكريا فقط وليسوا أعضاء فاعلين بها ولذلك لم توجه لهم نفس التهم.

يذكر أن حركة مواطنى الرايخ هى حركة يمينية متطرفة، يعتقد عناصرها أن ألمانيا هى ببساطة مبنى إدارى لا يزال محتلاً من قبل القوى الغربية، ولا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التى تأسست بعد انهيار النازية "الرايخ الثالث" عقب الحرب العالمية الثانية سنة 1945.

ويعترف أغلب المنتسبين لحركة "مواطنى الرايخ" بحدود ألمانيا عام 1937، أى قبل الحرب العالمية الثانية، والتى تضم أجزاءً من بولندا وفرنسا حالياً.

كما لا يعترفون بالمؤسسات الألمانية، مثل المحاكم والسلطات الحكومية، وكذلك بالقوانين. ومن ثم، فهم يهملون تقديم طلب فواتير الضريبة مثلاً أو دفع الغرامات الحكومية أو الاستجابة للدعوات الموجهة من قبل المحاكم والسلطات الألمانية.