العالم اليوم - رئيس الإمارات يهنئ ملك المغرب على "الإنجاز التاريخي" للمنتخب

انتم الان تتابعون خبر رئيس الإمارات يهنئ ملك المغرب على "الإنجاز التاريخي" للمنتخب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 09:16 مساءً - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، مع الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية هنأه خلاله والشعب المغربي، بصعود الفريق الوطني المغربي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأكد رئيس دولة الإمارات، خلال الاتصال، أن "هذا الإنجاز التاريخي الأول لفريق عربي بث أجواء الفرحة والبهجة وأكد قدرة أبناء المغرب على المنافسة الحقيقية في البطولات الكبرى".

وأشاد بـ"الأداء المتميز للفريق المغربي، وما أبدوه من عزيمة عالية وإصرار كبير على تحقيق الفوز وما أظهروه من أخلاق رياضية رفيعة"، متمنياً للفريق المغربي التوفيق في المشوار المتبقي من البطولة.



من جانبه، أعرب الملك محمد السادس عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر أخوية تجاه المغرب وشعبها، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من التقدم والنماء.